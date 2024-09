Martin Winterkorn (2.v.r), ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, steht in einem Saal des Landgerichts Braunschweig zwischen seinen Verteidigern. Links Stefan Kirch (l), 2.v.l. Felix Dörr und rechts Kersten von Schenk. In dem Verfahren wird gegen den früheren VW-Chef Winterkorn wegen des Verdachts des Betruges, der Falschaussage und der Marktmanipulation verhandelt. (zu dpa: «Anklage in Dieselprozess: Winterkorn wusste früher Bescheid») Foto: Moritz Frankenberg/DPA