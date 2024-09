Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher und seine Frau Corinna kommen am 10.11.2012 in die Alte Oper in Frankfurt am Main (Hessen) zum 31. Deutschen Sportpresseball. (zu dpa: «Anklage im Erpressungsfall Schumacher erhoben») Foto: Fredrik von Erichsen/DPA