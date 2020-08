Anhänger mit Rindenmulsch kippt um und blockiert die Straße

Am 28.08.20, um 13:20 Uhr, befuhr ein Transporter mit Anhänger die neue Barlauffahrt talwärts in Richtung B 53/Bullay.

Der Anhänger, der mit zwei Paletten Rindenmulsch beladen war, kippte in einer Linkskurve um und das Gespann schleuderte quer über die Fahrbahn in die angrenzende Böschung. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte bei rund 5000 Euro liegen. Zur Bergung des Anhängers und dessen havarierter Ladung musste die Barlstraße zeitweise komplett gesperrt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Ladung nicht ausreichend gesichert und der Anhänger überladen.



