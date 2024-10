Ein Beschuldigter betritt in Handschellen den Gerichtssaal. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, eine Vierjährige im Supermarkt mit einem Messer attackiert zuhaben. Er muss dauerhaft in die Psychiatrie. (zu dpa: «Angriff auf Kind: 35-Jähriger muss dauerhaft in Psychiatrie») Foto: Felix Kästle/DPA