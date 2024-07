Plus

Angebote im Jahresverlauf

Alexandra Mata startet ihre Kräuter-Veranstaltungsreihe mit einem Kocherlebnis an der Mühle Braun am Samstag, 20. Juli, 15 bis 18 Uhr, bei dem gemeinsam erst im weitläufigen Garten Kräuter erkundet und gesammelt und im Anschluss gemeinsam zu einem festlichen Menü verarbeitet werden. Treffpunkt ist die Mühle Braun (am besten aus Richtung St. Goarshausen anfahren). Die Kosten betragen 27 Euro, Anmeldung bis zum 15. Juli.