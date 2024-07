Formel 1: Pressekonferenz des Weltverbands vor dem Großen Preis von Großbritannien. Der britische Mercedes-Pilot Lewis Hamilton während einer Pressekonferenz. (zu dpa: «Angebliches Hamilton-Interesse an MotoGP «gut für den Sport»»)

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Den MotoGP-Stars Marc Márquez und Jorge Martín gefällt der Gedanke eines angeblichen Interesses von Formel-1-Rekordchampion Lewis Hamilton an einem Einstieg in die Motorrad-Weltmeisterschaft.

«Wenn es stimmt, dann ist das gut für unseren Sport. Und selbst wenn es nicht stimmt: Dann ist es trotzdem gut für unseren Sport, weil die Leute dank dieser Gerüchte über unseren Sport sprechen», sagte der achtfache Weltmeister Márquez vor dem Start des bevorstehenden Rennwochenendes auf dem Sachsenring und fügte mit einem Lächeln hinzu: «Vielleicht kaufe ich ja auch mal ein Formel-1-Team.»

Medienberichten zufolge soll Mercedes-Fahrer Hamilton mit dem Gedanken spielen, den Gresini-Racing-Rennstall zu kaufen. Der Brite selbst hielt sich am Rande des Formel-1-Laufs in Silverstone bedeckt und dementierte konkrete Gespräche.

Auch MotoGP-Spitzenreiter Martín geht mit den Spekulationen vorsichtig um. «Oft wird in den Medien auch etwas geschrieben oder über etwas gesprochen und dann passiert nichts», sagte der Spanier. «Ich glaube, wenn es so kommen sollte, dann wäre das sicher interessant. Unser Sport wächst, die kommenden Jahre werden für die MotoGP spannend und ich hoffe, dass so ikonische Persönlichkeiten wie Lewis Hamilton ein Team kaufen, wenn sie das wollen.»