Kaiserslautern

2. Fußball-Bundesliga

Anfang sieht FCK vor Duell mit Hertha auf «vernünftigem Weg»

Von dpa

i Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth, 2. Spieltag, Fritz-Walter-Stadion. Kaiserslauterns Trainer Markus Anfang gestikuliert am Spielfeldrand. (zu dpa: «Anfang sieht FCK vor Duell mit Hertha auf «vernünftigem Weg»») Foto: Uwe Anspach/DPA

Kaiserslautern will seine starke Serie in dieser Saison gegen Hertha BSC fortsetzen. Ob Angreifer Ragnar Ache in dem Spiel noch Teil des FCK-Kaders ist, bleibt offen.