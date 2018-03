Andernacher Serie reißt im Heimspiel

Kein Teaser vorhanden

Mit Anpfiff übernahm die Mülheimer Reserve die Initiative und hatte nach vier Minuten gleich zweimal die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Florian Groß setzte sich außen gegen Domink Szesni durch und bediente in der Mitte André Schäfer. Der zögerte einen Moment, ein Verteidiger konnte den Schuss zur Ecke abfälschen. Nach dem anschließenden Eckball kam Groß im Strafraum an den Ball. Seinen Schuss aus zehn Metern konnte der Andernacher Schlussmann Philipp Loosen mit einer Glanztat entschärfen. Der verdiente Führungstreffer der Gäste fiel in der 13. Spielminute. Nach einem langen Ball konnte die Andernacher Abwehr den Ball nicht klären, Schäfer reagierte schnell und traf von der Strafraumgrenze.

In der Folge verflachte die Partie. Bei sommerlichen Temperaturen taten die Gäste nur das Nötigste, die Bäckerjungen kamen nicht in die Partie und konnten die Mülheimer Hintermannschaft vor keine größeren Probleme stellen.

"Wir haben die Anfangsphase total verschlafen und das Spiel nicht in den Griff bekommen. Insgesamt war die Leistung nicht akzeptabel. Einige Akteure sind weit hinter ihrer Form zurückgeblieben", so Meuer.

Der zweite Spielabschnitt begann schwungvoller. Die Heimelf kam durch Daniel Kossmann zu ihrer besten Chance. Eine Flanke von Alexander Hammes konnte Daniel Kossmann mit dem Kopf nicht mehr entscheidend drücken, der Ball ging über das Tor (54.).

Auf der Gegenseite hatte Carsten Wans die Vorentscheidung auf dem Fuß. Nach einem Doppelpass mit Daniel Molitor tauchte Wans frei vor Loosen auf, scheiterte aber am Schlussmann (62.). Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Ende. Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Domenico Rotondaro schloss einen Konter zum 2:0 ab (83.). Einen Freistoß der Andernacher fing der sicher agierende Mülheimer Torwart Andreas Pütz ab und leitete den Konter ein. Molitor passte auf Felix Petrat, dessen flache Hereingabe von rechts verwandelte Rotondaro ins linke Eck. "Ein toller Spielzug meiner Mannschaft, den ich mit meinem ersten Ballkontakt abschließe," freute sich der Torschütze.

Benedikt Lauer, Spielertrainer der Reserve, war zufrieden: "Wir haben den Sieg verdient. Wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre die Partie früher entschieden gewesen." lkl

SG 99 Andernach: Loosen, Adler, Szesni, Hammes, D. Kossmann, Kowalski, K. Kossmann (75. Zeneli), Thelen, Meuer (37. Schneider), Schmitz (65. Camo), Külahcioglu.