Andernach lässt Metternich keine Chance

Die Vorentscheidung: Andernachs Tim Schneider (blaues Trikot) trifft zum 2:0, Metternichs Torhüter Carsten Gerharz streckt sich vergeblich.

Foto: Walz – Andreas Walz

"Wir wollten die Gäste direkt unter Druck setzen und bei den Temperaturen schnell ein Ausrufezeichen setzen. Das ist uns gut gelungen", erklärte Kowalski. Nach fünf Minuten hatte Kim Kossmann die erste Chance für die Gastgeber. Seinen Freistoß konnte der Metternicher Schlussmann Carsten Gerharz, bester Akteur seiner Mannschaft, gerade noch entschärfen. Vier Minuten später hatte SG-99-Stürmer Burim Zeneli die Führung auf dem Fuß, wieder war Gerharz zur Stelle. In der elften Minute war der Keeper aber machtlos. Nach einem Freistoß von Kim Kossmann, dessen Standards immer für Gefahr sorgten, kam Stefan Rörig an den Ball. Seine Flanke drückte Johan Rehan per Kopf über die Linie – 1:0. Auch nach der Führung spielten nur die Bäckerjungen. Daniel Kossmann (16.) und Zeneli (23.) vergaben gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen, ehe Tim Schneider zuschlug. Nach einem Konter über Chamnankid Thawatschai traf Schneider im Nachschuss zum 2:0 (27.).

Noch vor der Pause gelang der SG 99 bereits die Vorentscheidung. Wieder traf Rehan per Kopf, wieder war Kim Kossmann per Freistoß der Vorbereiter (38.). "Eigentlich wollten wir auch nach dem Seitenwechsel druckvoll weitermachen. Das hat nicht so gut funktioniert. Die Partie ist dann ein wenig verflacht", so Kowalski. Einen unachtsamen Moment in der Andernacher Hintermannschaft nutzte Mehmet Zorlu zum 1:3 in der 59. Minute. Zorlu versenkte einen zu kurz geklärten Ball volley aus 16 Metern.

Nach einem Konter sorgte der eingewechselte Hakan Külahcioglu für die endgültige Entscheidung. Der Metternicher Torschütze Zorlu sah zehn Minuten vor dem Ende nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. "Die Niederlage muss ich zum Großteil auf meine Kappe nehmen. Unsere Offensivabteilung war heute ersatzgeschwächt, aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Für die Temperaturen habe ich das falsche System gewählt", sagte der Metternicher Trainer Domink Treis.

SG 99 Andernach: Loosen; Thelen, Thawatschai, Rehan, Oster, Hammes, Schneider (46. Neunheuser), Kim Kossmann, Rörig, Daniel Kossmann (76. Puderbach), Zeneli (46. Külahcoglu). lkl