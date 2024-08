Anastacia sagt Konzert aufgrund «akuter Erkrankung» ab

Die US-amerikanische Sängerin sollte am Abend in Freiburg auftreten. In einer Erklärung entschuldigt sie sich für die kurzfristige Absage.

Freiburg (dpa). Die amerikanische Sängerin Anastacia (55) hat ein für den Abend geplantes Konzert in Freiburg kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. «Es tut mir so leid, aber ich kann heute Abend nicht beim Zelt Musik Festival in Freiburg auftreten», heißt es in einer Erklärung der Sängerin, die auf der Internetseite des Festivals veröffentlicht wurde. «Von den Ärzten wurde mir angeraten nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann.» Details zu ihrer Erkrankung blieben zunächst unklar.

Ihr Team arbeite daran, einen neuen Termin zu finden. «Also haltet bitte die Augen offen für Neuigkeiten in den nächsten Tagen. Nochmals Entschuldigung und ich hoffe, euch alle bald zu sehen!» Nach Angaben der Veranstalter behalten alle Tickets ihre Gültigkeit.