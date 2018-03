An Pfingsten besonders im Süden große Staugefahr

München/Stuttgart (dpa/tmn) – Das kommende lange Pfingstwochenende (25. bis 28. Mai) werden viele Menschen für einen Kurzurlaub nutzen. In Bayern und Baden-Württemberg beginnen zudem zweiwöchige Pfingstferien. Es wird wohl voll werden auf den deutschen Autobahnen.

Nach Einschätzung von ADAC und Auto Club Europa (ACE) werden sich das lange Wochenende und die Pfingstferien besonders im Süden Deutschlands auf den Straßen bemerkbar machen. Vor allem am Freitagmittag und am Samstag müssten Autofahrer mit langen Staus rechnen. Laut dem ADAC werden voraussichtlich folgende Strecken schwerpunktmäßig betroffen sein:

- A 1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

- A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg

- A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Würzburg – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Nürnberg – München

- A 19 Wittstock – Rostock

- A 24 Berlin – Hamburg

- A 81 Stuttgart – Singen

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 99 Umfahrung München

Der ADAC rechnet damit, dass auch in Österreich, Italien und der Schweiz wichtige Verbindungen in Richtung Süden stark belastet sein werden. Außerdem gebe es in Slowenien auf der A 2 (Karawankentunnel – Ljubljana – Zagreb), in Kroatien auf der A 1 (Zagreb – Zadar – Split) sowie auf den dortigen Küstenstraßen ein erhöhtes Staurisiko.