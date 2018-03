Amy Winehouse verpasst Chance auf Neustart

Aus unserem Archiv

London

Die von Drogen- und Alkoholproblemen geplagte Sängerin Amy Winehouse hat ihre Chance auf einen Neuanfang verpasst: Nach einem peinlichen Auftritt in Belgrad hat sie sich dem Wunsch ihres Managements gefügt und zwei anstehende Konzerte in Istanbul und Athen abgesagt. Auch weitere für den Sommer geplante Termine in Europa ständen derzeit auf dem Prüfstand, teilte der Sprecher der 27 Jahre alten Britin mit. Bei ihrem Konzert in Belgrad am Samstagabend war Winehouse mit glasigen Augen über die Bühne getorkelt und von den Zuschauern ausgebuht worden war.