Herausforderer Team Ineos Britannia (links) und Verteidiger Emirates Team New Zealand (r.) ringen im 37. Match um den America'ss Cup miteinander. Hier ihre Yachten «Britannia» und «Taihoro» im Duell vor Barcelona. (zu dpa: «America's Cup: Team Britannia holt auf») Foto: Bernat Armangue/DPA

Barcelona (dpa). Ben Ainslies Team Ineos Britannia hat nach einem 0:4-Rückstand im Duell mit Neuseeland um den America’s Cup mit zwei Siegen eine Aufholjagd gestartet. «Das war ein Tag für das gesamte Team. Das Comeback läuft», sagte Ainslie beim Stand von 2:4.

Nach Intensiv-Training und Optimierungen am Ruhetag war die «Britannia»-Crew mit neuem Elan gestartet. Rennen fünf gewannen die Briten, weil die neuseeländische «Taihoro» in den anfangs sehr leichten Winden schon in der Vorstartphase von ihren Foils (Tragflächen) gefallen war und zu lange nicht mehr hochkam. Das Ziel erreichte «Britannia» nach 24:15 Minuten Renndauer mit mehr als einem Kilometer und 1:18 Minuten Vorsprung. «Uns ist im Vorstart ein kleiner Fehler unterlaufen», räumte Neuseelands Skipper Peter Burling ein.

Zweites Rennen des Tages hart umkämpft

Umkämpfter verlief das zweite Rennen des Tages, in dem die Briten bei fast ebenbürtigem Start mit mehr Geschwindigkeit von der Startlinie wegkamen. Die Neuseeländer attackierten den offensichtlich schneller gewordenen Gegner ununterbrochen. Doch die Briten parierten die Angriffe souverän und brachten nach 28:13 Minuten ihren zweiten Rennsieg mit rund 70 Metern und sieben Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Die 37. Auflage des America's Cup wird nach einem weiteren Ruhetag am Freitagnachmittag mit den Rennen sieben und acht fortgesetzt. Die Trophäe gewinnt das Team, das zuerst sieben Siege holt.