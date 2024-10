Barcelona

Segeln

America's Cup: Neuseeland siegt zum fünften Mal

Von dpa

i Die Mannschaft des Emirates Team New Zealand feiert nach dem Sieg beim 37. America's Cup. (zu dpa: «America's Cup: Neuseeland siegt zum fünften Mal») Foto: Bernat Armangue/DPA

Triumph für Neuseelands Segler in Barcelona: Das Emirates Team New Zealand hat zum fünften Mal seit 1995 den America’s Cup gewonnen. In Spanien setzte sich «Taihoro» klar gegen «Britannia» durch