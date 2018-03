Am Samstag ist ein Heimsieg Pflicht

Aus unserem Archiv

Mit der TG Mainz-Gonsenheim II empfangen Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig am Samstag (20 Uhr) den Drittletzten der Tabelle. Gegen die Mannschaft aus der Landeshauptstadt wollen die LAF an den 3:0-Erfolg beim TV Biedenkopf zum Auftaktv ins neue Jahr anknüpfen. Im Hinspiel in Mainz hatten sich die LAF im Oktober mit 3:0 durchgesetzt.