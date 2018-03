Am Ende zu viele Nackenschläge

Auf den ersten Blick betrachtet, lässt sich dieser Saisonauftakt des FSV Mainz 05 in der U17-Bundesliga Süd/Südwest als Fehlstart interpretieren: zwei Spiele, zwei Niederlagen. Das 2:3 (2:2) am Samstag gegen den FC Bayern München war jedoch absolut unglücklich. Das Ganze hätte auch gut und gerne andersherum ausgehen können.

Starke Vorstellung auf dem Flügel: Devante Parker (l.).

Foto: Bernd Eßling

"Wir sind top ins Spiel gekommen", sagte Meikel Schönweitz, der 05-Trainer. Patrick Pflücke ließ in der vierten Minute noch einen perfekten Befreiungsschlag seines Torwarts Lukas Watkowiak verspringen, aber nur zwei Minuten später traf der Offensivallrounder, der diesmal auf dem linken Flügel begann, nach schönem Seitenwechsel von Vincent Stenzel zur Mainzer Führung. Ein bisschen Spielintelligenz fehlte den Mainzern zwar in dieser Phase, aber die 05er waren gut im Spiel.

Die Führung hielt jedoch nicht lange und ging unter merkwürdigen Umständen verloren. Der erste Schuss der Bayern war in der zwölften Minute wohl hinter der Linie, aber die Unparteiischen ließen das Spiel weiterlaufen. Den ersten und zweiten Nachschuss hielt Watkowiak überragend, gegen den dritten hatte er keine Chance. Zumal dieser Treffer stark abseitsverdächtig war. "Damit ging die Schiri-Misere los", schimpfte Schönweitz und fügte hinzu: "Ich will mich nicht darüber aufregen, dass der Schiri an der Niederlage schuld ist, aber die eine oder andere Benachteiligung gab es schon."

Vermutlich nicht bei Aaron Seydels Kopfballtor in der 30. Minute. Der Abseitspfiff war wohl richtig. Und der auffällige Rechtsaußen Stenzel hatte acht Minuten zuvor den Pfosten getroffen.

Die Bayern-Führung (36.), glich Pflücke aus (39.) – eine Kopie des 1:0. In den ersten 25 Minuten nach der Pause hätten die 05er das Spiel entscheiden müssen: Spiel auf ein Tor, bei dem die 05er einige Male ins Abseits liefen und etliche Chancen zu leichtfertig vergaben. Doch was Devante Parker über die linke Seite veranstaltete, war sehr gefährlich. Stenzel und Pflücke ließen eine Doppelmöglichkeit aus (45.), Charmaine Häusl köpfte nach einem Freistoß am Tor vorbei (52.).

"Knackpunkt war aber der Elfmeter und die Rote Karte, die es beide nicht gab", sagte Schönweitz. Pflücke umspielte am Strafraum den Bayern-Torhüter, wollte noch ein paar Meter weiterlaufen und den Ball ins leere Tor schieben – und wurde von hinten abgeräumt. Abstoß. "Und als die Jungs gesehen haben, dass nicht mal das mehr klappt, ist ihnen der Mut verloren gegangen", sagte der Trainer. Drei Minuten später ermöglichte ein Stellungsfehler das dritte Tor der Bayern. "Bei 40 Grad auf dem Rasen waren die Jungs am Ende", sagte Schönweitz. "Sie haben einen Haufen Nackenschläge verdaut, aber am Ende gab es einen zu viel."

Christian Karn

FSV Mainz 05: Watkowiak – Müller (70. T. Schmitt), Krengel, Häusl, Breier (74. Vogt) – Njie (52. Just) – Leibold, Parker – Stenzel, Seydel (41. Szczygiel), Pflücke.