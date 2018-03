Aus unserem Archiv

Berlin

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Altmaier, hat Zweifel an der Führungsfähigkeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel zurückgewiesen. Die Kanzlerin führe in diesen Wochen sehr entschlossen bei der Diskussion über die Schuldenkrise in Europa, sagte der CDU-Politiker der «Leipziger Volkszeitung». Bei der anstehenden Entscheidung im Bundestags zur Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF erwartet Altmaier eine Koalitionsmehrheit: Derzeit ist die aber nicht sicher. In der Union gibt es zwölf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen.