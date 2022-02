Plus Koblenz

Hunderte bei Demo am Samstag: Koblenz zeigt seine Solidarität mit der Ukraine

Rund 1900 Kilometer liegen zwischen Koblenz und Kiew, in normalen Zeiten braucht man mit dem Auto vielleicht 20 Stunden für die Strecke. Doch seit dem Überfall der russischen Armee am Donnerstagmorgen gibt es keine Normalität mehr, in der Ukraine herrscht Krieg.

