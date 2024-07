Alter Filter, viele Keime – Gesundheitsrisiko Klimaanlage

Wer seine Gesundheit nicht gefährden will, sollte den Klimaanlagen-Filter in seinem Auto einmal pro Jahr erneuern

Wer seine Gesundheit nicht gefährden will, sollte den Klimaanlagen-Filter in seinem Auto einmal pro Jahr erneuern Foto: ADAC

SP-X/München. Der Verkehrsclub ADAC warnt Autofahrer vor Gesundheitsrisiken durch schlecht gewartete Klimaanlagen in ihren Fahrzeugen. Klimaanlagen sind mit einem Filter ausgestattet, auf dem sich mit der Zeit ein Schutzkuchen bildet, der in Verbindung mit feuchter Außenluft zum Nährboden für Mikroorganismen werden kann. Alte und nicht gewartete Filter können für Partikel durchlässig werden, die wiederum auf dem Verdampfer landen, dessen Kondenswasser optimale Bedingungen für Mikroben bietet. In der Folge gelangen Keime, Pilzsporen und Schmutzpartikel über die Klimaanlage in den Innenraum, was insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern, aber auch bei allen anderen Personen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.

Ist eine Klimaanlage stark mit Keimen belastet, macht sich dies vor allem durch unangenehme und störende Gerüche bemerkbar. Bei Geruchsbelästigung ist die Wartung der Filteranlage überfällig. Der ADAC empfiehlt, den Innenraumfilter einmal im Jahr zu wechseln. Bei empfindlicheren Personen, die zum Beispiel unter Atemwegserkrankungen leiden, kann ein halbjährlicher Wechsel sinnvoll sein. Damit der regelmäßige Filterwechsel nicht in Vergessenheit gerät, ist es hilfreich, ihn mit dem Reifenwechsel zu verbinden.

Zusätzlich zum regelmäßigen Filterwechsel sollte zudem alle drei Jahre oder 50.000 Kilometer eine professionelle Verdampferreinigung durch einen Fachmann erfolgen. Von Do-it-yourself-Reinigungssprays rät der Club hingegen ab. Die so genannten „Klick-Sprays“ könnten Mikroorganismen bestenfalls oberflächlich abtöten oder schlimmstenfalls nur den Geruch mit Duftstoffen überdecken. Der problematische Nährboden bleibe in jedem Fall bestehen.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern außerdem, die Klimaanlage im Automatikmodus zu betreiben, was sich positiv auf Effizienz und Luftreinheit auswirkt. Außerdem sollte die Klimaanlage vor Fahrtende ausgeschaltet werden, damit das nachlaufende Gebläse das System trocknen kann. Schließlich sollten beim Filterwechsel hochwertige Filter, idealerweise mit Aktivkohleschichten, verwendet werden. Der Club appelliert zudem an die Fahrzeughersteller, die Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit der Klimaanlagen unter anderem durch verständliche Anleitungen zu verbessern.

Mario Hommen/SP-X