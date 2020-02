Stuttgart

Turnier in Stuttgart

Alster-Damen und Kölner Herren erneut Hallenhockey-Meister

Die Damen von Club an der Alster und die Kölner Herren sind die neuen deutschen Meister im Hallenhockey. Düsseldorfs Damen und Alster-Herren konnten beide ihre Vorjahrestitel beim Final Four in Stuttgart nicht verteidigen.

Lesezeit: 1 Minuten