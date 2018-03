Als Lehrer jahrzehntelang in Montabaur tätig

Aus unserem Archiv

Albert Kram wurde 1938 in Höhn-Neuhochstein geboren. Schon früh verschlug es ihn in den südlichen Westerwald. Nach dem Abitur in Montabaur und anschließendem Lehramtsstudium unterrichtete er zunächst an den Volksschulen in Stahlhofen und Montabaur, ehe er 1966 Lehrer am Aufbaugymnasium, dem heutigen Landesmusikgymnasium, wurde.