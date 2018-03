Alonso und Budapest: Eine besondere Beziehung

Aus unserem Archiv

Budapest

Fernando Alonso hat eine besondere Beziehung zur F1-Strecke in Budapest. In Ungarn feierte der Spanier am 24. August 2003 seinen ersten Sieg in der Königsklasse des Motorsports. Auf dem 4,381 Kilometer langen Kurs sorgte er aber auch schon für einen schlagzeilenträchtigen Skandal.