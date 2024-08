Alonso schiebt dem FC Bayern die Favoritenrolle zu

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Trotz einer großartigen Saison mit dem Gewinn des Doubles sieht Trainer Xabi Alonso Bayer Leverkusen nicht als Favorit auf den Meistertitel. «Das bedeutet überhaupt nichts. Wir haben keine Favoritenrolle. Die hat für mich der FC Bayern München», sagte der ehemalige Bayern-Profi vor dem Bundesliga-Auftaktspiel am Freitag bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1). Für Alonso zählt zunächst einmal ein guter Auftakt im Borussia-Park. «Wir wollen gut in die Saison starten. Unser Ziel ist in den Top 4 zu bleiben», erläuterte der Spanier.

Personell Sorgen hat der Bayer-Trainer nach dem Supercupspiel am vergangenen Wochenende nicht. Neuzugang Martin Terrier steht ebenso zur Verfügung wie Victor Boniface. Beide wurden nach ihrem Foul und einer Unsportlichkeit für Pokalspiele gesperrt. Noch nicht bekanntgeben wollte Bayers Chefcoach mit welchem Torhüter er am Freitagabend beginnt. Lukas Hradecky, der im Supercup den Vorzug erhielt, oder Matej Kovar stehen zur Verfügung. Er habe sich schon entschieden, meinte Alonso. Das sei aber nur eine Entscheidung für das nächste Spiel.