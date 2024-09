Die Allianz Arena ist mit dem Schriftzug «Danke Franz», in Erinnerung an den am 07. Januar verstorbenen Franz Beckenbauer, beleuchtet. Mit einer großen Gedenkfeier wird an diesem Freitag (19. Januar) ab 15.00 Uhr in der Allianz Arena in München Abschied von Franz Beckenbauer genommen. Der «Kaiser» war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Beckenbauer war eine der prägendsten Persönlichkeiten des Fußballs weltweit. Die Gedenkfeier soll eine Würdigung des früheren Weltklassespielers und Weltmeister-Trainers werden. (zu dpa: «Allianz Arena künftig am Franz-Beckenbauer-Platz 5») Foto: Lennart Preiss/DPA