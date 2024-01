Allianz Arena erstrahlt mit Schriftzug «Danke Franz»

Die Allianz Arena erstrahlt in den kommenden Tagen in den Abendstunden mit dem Schriftzug «Danke Franz». Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa) – Im Gedenken an Franz Beckenbauer bekommt die Münchner Allianz Arena eine Sonderbeleuchtung. Wie der FC Bayern mitteilte, wird das Stadion in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug «Danke Franz» erstrahlen.

Die Beleuchtung wird demnach zum Ausklang auch am Freitag beim Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr) von 16.30 Uhr bis 1.00 Uhr zu sehen sein. Die deutsche Fußball-Ikone und Bayern-Legende Beckenbauer war am Sonntag mit 78 Jahren gestorben.