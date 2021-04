Alleinreisender Vierbeiner im Reisezug: Bundespolizei nimmt Hund in Obhut

Am Donnerstagnachmittag meldete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen alleinfahrenden Hund in einem Regionalexpress.



Die Bundespolizisten nahmen das Tier in Obhut. Neben dem Mischling hatte der Besitzer auch sein Gepäck im Zug stehenlassen.



Etwa eine Stunde später meldete sich ein 50-jähriger Mann bei der Bundespolizei. Völlig aufgelöst erklärte er den Beamten, dass er am Bahnhof Remagen den Zug verlassen hatte, um eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich schlossen sich die Zugtüren und der Vierbeiner musste alleine weiterreisen.



Die Bundespolizei übergab dem überglücklichen Halter sein Tier.



Wieder vereint konnten Hund und Herrchen ihre Reise gemeinsam fortsetzen.



