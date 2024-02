Der dreitägige Workshop findet im Vereinshaus Mülheim-Kärlich statt. Dabei gliedert sich das Wochenende in drei Themenfelder. Der Samstag, 2. März, 10 bis 16.30 Uhr, steht unter dem Motto „Ich sein“. Die darauffolgenden Termine, Freitag, 8. März, und Samstag, 9. März, jeweils von 10 bis 16.30 Uhr, verlaufen unter den Titeln „Hier sein“ und „Wir sein“.

Weitere Workshops finden vom 22. bis 24. August und vom 24. bis 26. Oktober statt.

Die Teilnahme am Seminar kostet 50 Euro, durch die Unterstützung des von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt geförderten Projekts Lets go R56 sowie Rewe Parviz Azhari aus Mülheim-Kärlich könne der Preis so niedrig gehalten werden, heißt es von Daumiller. fan