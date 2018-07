München (dpa) – Mit Beginn der Sommerferien in Bayern haben von heute an alle Schüler in Deutschland frei. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Schuljahr 2017/2018 sind das etwa 8,34 Millionen Schüler an Grund-, Haupt-, Real- und Abendschulen sowie an Gymnasien. Damit beginnt auch die Reise-Hochsaison: Der ADAC warnt, dass an diesem Wochenende „das schlimmste Stauwochenende der Saison“ bevorsteht. Besonders viel Verkehr wird für den Großraum Hamburg und München erwartet, auch auf zahlreichen Autobahnen erwartet der ADAC lange Staus.