Bendorf/Rhein

Alkoholisierter Transporter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet von der Unfallstelle – Verursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Am 18.03.2021 gegen 19:30 Uhr fuhr der 44-jährige Fahrer eines VW-Transporters rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Brunnengasse in Bendorf-Sayn heraus und touchierte dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw.