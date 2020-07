Ein 59-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr am 26.07. 20, gegen 12:10 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Neroth.

Neroth (ots). Ein 59-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein befuhr am 26.07.20, gegen 12:10 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Neroth. Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der PI Daun konnte festgestellt werden, dass der 59-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Nachdem die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen haben, führte der Fahrer noch freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Hierbei konnte ein hoher Atemalkoholwert festgestellt werden. Im Anschluss daran wurde dem 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um das Strafverfahren wegen Fahren unter Trunkenheit zu sichern. Zudem folgt noch eine zweite Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt. Für den 59-Jährigen heißt es jetzt zu Fuß gehen.



