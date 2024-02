Plus Alkohol am Steuer Alkoholisierte Autofahrer und acht Verletzte durch Reizgas im Bus dieses Delikt haben die Ordnungshüter an den Fastnachtstagen besonders im Blick. Ein Blick in den aktuellen Polizeibericht vom Wochenende bestätigt dies.

Im Kreisverkehr der Marktstraße/Bleichstaße in Bad Ems hat sich am Samstag gegen 17.20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist dort ein Pkw-Fahrer über einen Fahrbahnteiler und den Kreisverkehr gefahren und an einer Straßenlaterne zum Stehen gekommen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, die Laterne ...