Alkohol- und Drogendelikte im Bereich der Stadt Gerolstein.

Dieses Fahrzeug wurde sodann auf Wintertauglichkeit überprüft. Ausgehend von der Fahrzeugführerin wurde dabei Alkoholgeruch wahrgenommen, woraufhin ein mobiler Atemalkoholtest folgte. Letztlich wurde die Frau zu einer Blutprobenentnahme sistiert. Die Betroffene wird sich mit einem Bußgeldverfahren auseinandersetzen müssen. Ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldstrafe stehen im Raume.



Nur 40 Minuten später wurde im Bereich der Gymnasialstraße ein PKW kontrolliert, der von einer 25-jährigen, männlichen Person geführt wurde. An seiner Person bemerkten die Polizeibeamten schnell Auffallerscheinungen, die auf eine zeitnahe Einnahme von Betäubungsmittel hinwiesen. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus und die Erfassung einer Strafanzeige.



Am Abend, gegen 19:25 Uhr, spürten weitere Einsatzkräfte anlässlich einer Personenkontrolle im Kyllpark bei einem 30-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana, umgangssprachlich „Gras“ auf. Hier folgten die Sicherstellung. Auch diese Person wird sich mit einem Strafverfahren befassen müssen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Telefon: 06591-9526-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#„ class=“contact-open mod-toggle-link event-trigger„ data-category=“contact-open„ data-action=“click„ data-label=“4824806)



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Telefon: 06591-9526-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell