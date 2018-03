Alis Auftritt vor den Augen der Welt

Die Welt sah Muhammad Ali, doch in die Augen und in seine Seele konnte ihm in diesem Moment keiner schauen. Die Box-Legende trug eine Sonnenbrille, stützte sich mit gebeugtem Haupt auf seine Ehefrau Lonnie und fasste mit derer Hilfe an die olympischen Flagge:

Muhammad Ali wird auf dem Weg zur olympischen Flagge begleitet.

Foto: Lindsey Parnaby – DPA

Ali, der «Größte», schwer gezeichnet von seiner Parkinson-Krankheit, hatte bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in London einen ganz kurzen, aber viel beachteten Auftritt. 1960 in Rom war er als Cassius Clay Olympiasieger. 1996 in Atlanta zündete der Amerikaner mit schon zitternder Hand das olympische Feuer an. 1999 wählte ihn das IOC zum «Sportler des Jahrhunderts». Am Mittwoch wurde der 70-Jährige bei einer Gala in London geehrt. Er sitzt im Rollstuhl, redet nicht mehr in der Öffentlichkeit. Seine Gattin sprach für ihn: «Muhammad ist so überwältigt.»

Den 62 000 Zuschauern im Stadion und den Milliarden vor den Fernsehschirmen stockte bei Alis Anblick am Freitagabend der Atem. Der frühere Schwergewichtler löst jedes Mal einen Widerstreit der Gefühle aus: Hochachtung, Wehmut, Trauer, Mitleid. Und er hinterlässt eine Frage, die nur er selbst beantworten kann, wohl aber nicht mehr wird: Will Ali all das noch? Das Finale der Feier erlebte der große Mann wieder auf einem Stuhl, zu dem er sich mühsam hinbewegte.