Alexander Scheer: Gehe inzwischen als Sänger durch

Berlin

Fleischerhemd, Hosenträger zur Jeans – so ist Schauspieler Alexander Scheer als Liedermacher Gerhard Gundermann von dieser Woche an in den Kinos zu sehen. Ein Outfit, das für ihn in jungen Jahren undenkbar gewesen wäre. „Das ging gar nicht“, sagte der Berliner dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Auch die Musik habe ihm nicht gefallen: „Diesen Ostrock, vor allem den Sound, fand ich schlimm.“ Nun kann der Berliner diverse Lieder von Gundermann. „Jetzt gehe ich sogar amtlich als Sänger durch.“ Gemeinsam mit der Band von Regisseur Andreas Dresen und Schauspieler Axel Prahl geht er auf Tour.