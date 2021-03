Albaniens Fußballchef: Geimpfte Fans ins Stadion

„Ich würde vorschlagen, dass alle Personen, die geimpft wurden und von der Massenimpfung profitieren, die sie als Regierung durchgeführt haben, im Stadion zugelassen werden“, schrieb Verbandspräsident Armand Duka in einem Brief, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstag berichtete. „Ich bin zuversichtlich, dass Sie diese Bitte zum Wohle des albanischen Fußballs und der Liebe unserer Fans für das rot-schwarze Trikot berücksichtigen werden“, schrieb Duka weiter.



Demnach sollen 30 Prozent der Plätze in der National Arena in Tirana, etwa 6500 Plätze, für das Spiel am Sonntag freigegeben werden. Das albanische Gesundheitsministerium hatte den Antrag des Verbandes wegen der täglich steigenden Corona-Fälle abgelehnt. Von den 2,8 Millionen Albanern wurden bisher nur etwa 50 000 medizinische Mitarbeiter, Lehrer und Menschen über 80 Jahren geimpft. Seit Monaten gibt es bei Fußballspielen in Albanien keine Zuschauer und Versammlungen von mehr als zehn Personen sind verboten.



Albanien spielt am Donnerstag in der WM-Qualifikation zunächst in Andorra, am Sonntag dann zu Hause gegen England und am kommenden Mittwoch in San Marino. Polen und Ungarn sind die anderen Teams in der Gruppe.

