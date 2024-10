Alba Berlin zittert sich zum Heimsieg gegen Braunschweig

Berlins Basketballer dürfen in der Bundesliga wieder jubeln. Während die Defensive dabei gut arbeitet, hakt es weiterhin in der Offensive. Und am Ende wird es eng.

Anzeige

Berlin (dpa/bb). Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie sind die Basketballer von Alba Berlin zurück in der Erfolgsspur. Der Hauptstadtklub siegte am Sonntag in der Bundesliga daheim vor 8087 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 65:61 (37:31). Für den Vizemeister war es erst der zweite Sieg im fünften Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war Will McDowell-White mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez konnte wieder auf die zuletzt fehlenden Trevion Williams und Elias Rapieque zurückgreifen. Sein Team hatte dennoch zunächst große Probleme in der Offensive den Rhythmus zu finden. Sie taten sich schwer gute Wurfpositionen zu kreieren, zudem wurde noch viel verworfen. So liefen die Hauptstädter erst einmal einem knappen Rückstand hinterher.

Ende des ersten Abschnittes holte sich Alba dann die Führung zurück. Der Ball lief nun besser und nach einem viertelübergreifenden 17:6-Lauf wurde der Vorsprung Mitte des zweiten Abschnittes erstmalig zweistellig (31:20). Die Gäste zeigten sich aber nicht geschockt und blieben dran.

Aber nach dem Seitenwechsel agierten die Berliner defensiv sehr konzentriert und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen. Im dritten Viertel betrug der Vorsprung zeitweise 15 Punkte (51:36). Doch im letzten Abschnitt verloren die Gastgeber wieder den Rhythmus und Braunschweig kam wieder auf vier Punkte heran (61:57). Trotzdem gewann Alba am Ende.