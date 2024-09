Berlin

Basketball-Bundesliga

Alba Berlin holt gegen Oldenburg ersten Saisonsieg

Von dpa

i Basketball: Bundesliga, Niners Chemnitz - Alba Berlin, Meisterschaftsrunde, Halbfinale, 4. Spieltag, Chemnitz Arena. Berlins Martin Hermannsson reagiert auf dem Spielfeld. (zu dpa: «Alba Berlin holt gegen Oldenburg ersten Saisonsieg») Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Eine Woche nach der Auftaktpleite in Hamburg zeigen sich Albas Basketballer gegen Oldenburg stark verbessert. Ein famoser Start legt den Grundstein, am Ende spielen sie sich in einen Rausch.