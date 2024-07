Im Reaktorblock I des tschechischen Atomkraftwerks Temelin werden während einer 48-tägigen Betriebspause die Brennelemente ausgetauscht (Foto vom 17.05.2013). Die tschechische Regierung will in den nächsten Jahrzehnten bis zu vier große neue Reaktorblöcke errichten, die auf die AKW-Standorte Dukovany und Temelin verteilt werden sollen. (zu dpa: «AKW-Milliardenauftrag in Tschechien geht nach Südkorea») Foto: Michael Heitmann/DPA