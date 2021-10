Aktueller Vermisstenfall

Frau Schößler-Arft leidet an einer psychischen Erkrankung und hat ihr Wohnhaus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß verlassen. Es kann im Moment leider nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Die bisherigen Suchmaßnahmen mit zahlreichen Feuerwehr- und Polizeikräften, auch unter Einsatz von Personenspürhunden und Polizeihubschrauber, waren bisher leider nicht erfolgreich.



Hinweise bitte an die Polizei Simmern unter Tel.: 06761/921-0



-Bitte auch den Anhang (Lichtbild) sichten-



