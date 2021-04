Aktuelle Pressemeldung der Polizei Daun am 20.04.2021

Ereignis: Brand in KFZ- Werkstatt Ort: Gillenfeld, Holzmaarstraße Zeit: Dienstag, 20.04.2021, 09.00 Uhr Zu einem Großbrand in einer Gillenfelder KFZ- Werkstatt war es am heutigen Morgen gegen 09.00 Uhr gekommen. Möglicherweise hatten Arbeiten im Gebäude das Feuer verursacht.

Zur Brandbekämpfung rückten ca. 40 Feuerwehleute aus umliegenden Ortschaften an. Zwei Personen verletzten sich durch die Einatmung giftiger Rauchgase leicht. Rettungskräfte verbrachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch das Feuer wurde das Gebäude und die Werkstatteinrichtung stark beschädigt. An Nachbarhäusern barsten durch die starke Hitze teilweise Fensterscheiben. Der geschätzte Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.



Ereignis: Autofahrer total betrunken



Ort: Gerolstein, Ortslage



Zeit: Dienstag, 20.04.2021, 12.45 Uhr



Mit über 2,6 Promille wurde am Mittag ein 50 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein von der Polizei angetroffen. Der Mann war bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen. Die kontrollierenden Beamten der Gerolsteiner Polizei stellten schnell fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.



Ereignis: Umweltsünder ertappt



Ort: Gerolstein, Waldgebiet in Nähe



Löschweiher/Büschkapelle



Zeit: Dienstag, 20.04.2021, 12.05 Uhr



Ein Beamter der Gerolsteiner Polizei betraf privat am heutigen Dienstagmittag einen Umweltsünder, als dieser gerade dabei war, sich in einem Waldstück seiner Mitbringsel zu entledigen. Dabei handelte es sich möglicherweise um behandelte Bauhölzer. Der aus der VG Gerolstein stammende Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.



