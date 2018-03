A-Klasse: Startschuss ertönt in Sohren und in Ellenz

Kein Teaser vorhanden

Auf dem Trio ruhen unter anderem die Titel-Hoffnungen des Vizemeisters SG Sohren (in Blau): Die Rheinlandliga erprobten (von links) Robert Beregowez, Artem Sagel und Alex Singer (hier im Pokal beim 2:3 gegen Rheinlandligist Bad Breisig) wollen am Freitag mit einem Heimsieg gegen Neuling Urbar in die Saison starten.

Foto: B&P Schmitt

SG Sohren/Niedersohren/Büchenbeuren – SG Urbar/Biebernheim/Perscheid. Bereits am Freitag um 19.30 Uhr steigt im Sohrener Schulstadion der Saisonauftakt gegen Urbar. Der Grund: Die Gäste sind am Sonntag noch im Rheinlandpokal gegen Bezirksligist Sargenroth im Einsatz sind. Trotz einer vernünftigen Vorbereitung plagen insbesondere Sohrens Coach Ulli Weckmann arge Personalprobleme: Reinhold Kratz (Verdacht auf Kreuzbandriss), Tobias Dechandt (Knochenabsplitterung), und Alex Schleicher werden länger fehlen, Alex Mähringer und Viktor Singer sind ebenfalls nicht dabei. Nach der Niederlage im Rheinlandpokal (2:3 gegen Bad Breisig) fällt auch Angelo Mirenda aus (Bänderverletzung in der Schulter). Immerhin meldeten sich die Neuzugänge Alex Singer und Michael Schmidt rechtzeitig fit. "Da gibt es nicht viel zu taktieren, die Mannschaft stellt sich von selbst auf", sagt Weckmann. Mit der Generalprobe gegen Bad Breisig war er zufrieden: "Da haben wir 75 Minuten ein Bombenspiel gemacht, daran wollen wir anknüpfen." Mit dem letzten Test war auch Urbars Trainer Gernot Ruof zufrieden, denn den gewann der Aufsteiger mit 1:0 gegen Bezirksligist Rheinböllen. Ruof war auch schon ein Jahr in Sohren tätig: "Ich kenne die Mannschaft noch ganz gut, sie hat sich nicht so stark verändert. Das ist das schwerstmögliche Spiel am Anfang. Es kann passieren, dass wir richtig auf die Hörner bekommen. Ein gutes Ergebnis mit einer Niederlage wäre okay." Bei Urbar fehlen Philipp Muders und Christoph Kramer.

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Bremm. Das mit Spannung erwartete Mosel-Derby zwischen Aufsteiger Ellenz und Bremm steigt am Freitag um 19.30 Uhr. Der neue SSV-Coach Ralf Oster blickt auf eine "zufriedenstellende" Vorbereitung zurück und ist heiß auf das erste Spiel: "Bremm zum Saisonstart, was besseres gibt es nicht. Bremm hat eine erfahrene Mannschaft, die jahrelang in der A-Klasse spielt. Die Routine bei ihnen wird ein bisschen größer sein." Dennoch sieht Oster seine junge Mannschaft im Derby nicht chancenlos, wenngleich Hoffnungsträger Daniel Vanzetta die vergangenen Wochen nur eingeschränkt trainieren konnte und ebenso angeschlagen ist wie Abwehrmann Florian Bauer. Die Neuzugänge Bastian Herdzina und Lukas Schmitz haben sich gut beim SSV eingefügt: "Ich hoffe, dass sie beide trotz Beruf spielen können, allein ihre Anwesenheit auf dem Platz wäre wichtig", sagt Oster. Die letzten Test verliefen gut, gegen Ober Kostenz gab es einen 5:3-Sieg, gegen Treis-Karden sogar ein 8:0. Auch den Bremmern gelang die Generalprobe, gegen den Bezirksligsten Zell gab es nach 3:1-Pausenführung ein 3:3. Den Verbandsgemeindepokal sicherte sich die SG mit einem 3:1-Sieg über Cochem. "Es gibt keinen Favoriten in diesem Derby. Wer weniger Fehler macht, wird gewinnen. Wir sind bereit", gibt sich Bremms Coach Ramazan Önüt kämpferisch. Er hat alle Mann an Bord.

TSV Emmelshausen II – SG Moselkern/Müden. Am Samstag um 17.15 Uhr geht es für die Reserve des TSV und die Moselaner los. Gäste-Coach Martin Zacharias blickt auf eine schlechte Vorbereitung zurück: "Das lief sehr bescheiden, es geht da weiter, wo es aufgehört hat." Pascal Leberig und Stefan Schlüter werden einige Wochen verletzungsbedingt ausfallen, Jens Thönnes, Stefan Brixius und Johannes Schmitz fehlen morgen ebenfalls. Einige Leistungsträger trainierten so gut wie gar nicht in der Vorbereitung. Immerhin die Testspiele verliefen nicht so schlecht: Gegen Treis-Karden gab es einen 8:1-Sieg, gegen Rheinland Mayen (3:6) und Urmersbach (2:3) nach ordentlichen Leistungen knappe Niederlagen. Auch in Emmelshausen war Spielertrainer Dennis Flosdorff nicht ganz zufrieden mit der Vorbereitung. In den Testspielen setzte er alle Spieler des 28-Mann starken Kaders ein, der letzte Test gegen den Neuwieder B-Ligisten Irlich ging mit 1:2 in die Hose. Gegen Moselkern hofft Flosdorff auf Verstärkungen aus der ersten Mannschaft. Mit Thorsten Theiß, Thjis Schütteler, Ender Anda, Sebastian Scheer und Flosdorff selbst fehlen einige Akteure.

SG Vordereifel – FC Karbach II. Die Karbacher Reserve hat laut Trainer Reyad David eine gute Vorbereitung hinter sich gebracht und ist gewappnet für die A-Klasse. Das zeigte auch der letzte Test gegen den A-Mosel-Aufsteiger Reil, denn die Karbacher hatten mit 8:2 deutlich das bessere Ende für sich. "Mir haben dabei sogar noch fünf Stammspieler gefehlt, die Mannschaft ist heiß und wir freuen uns, dass es los geht", ist David rundum optimistisch. Außer Thorsten Stein hat er alle alle Akteure dabei, in der Eifel erwartet er einen unbequemen Gegner: "An guten Tagen kann Vordereifel jeden schlagen, offensiv sind sie eine gute Mannschaft, die schnell nach vorne spielt." In der Defensive führte SG-Übungsleiter Lothar Schenk die Viererkette ein, beim Rheinlandpokal-Auftritt mit mäßigem Erfolg. Mit 0:9 mussten sich die Eifeler dem Rheinlandligisten Burgbrohl geschlagen geben, Schenk war dennoch nicht unzufrieden: "Wir haben uns insbesondere in der ersten Halbzeit gut verkauft, es war eine schöne Erfahrung." Gegen Karbach II wird Tobias Hartmann ausfallen, Lukas Weiler ist angeschlagen – Einsatz offen.

SG Ehrbachtal Ney – SG Boppard/Bad Salzig. Für die Vorbereitung seiner Mannschaft findet Ehrbachtals Coach Stephan Pohlers klare Worte: "Das war grottig und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es gab viele Ausfälle durch Verletzungen und Urlaub." Dementsprechend liefen auch die letzten Testspiele, die mit 1:3 gegen Biebertal und 2:10 gegen Liebshausen verloren gingen. Für das Spiel gegen Boppard hofft Pohlers trotz konditionellem Rückstand auf eine gute Moral seiner Truppe. Dabei werden mit Hanifi Agirdogan, Kai Kusber und Alex Bauer drei Stammspieler fehlen. Neuzugang Sooud Yousuf fügte sich ganz gut ein, konnte aber beruflich noch nicht viel trainieren: "Wenn er da ist, ist er eine absolute Verstärkung für uns. Ab dieser Woche kann er voll trainieren", so Pohlers. Auch bei Boppard fallen wichtige Akteure aus: Libero Volker Icks wird ebenso wie Stürmer Stefan Preuß fehlen, der sich einen Meniskusabriss zuzog und länger ausfallen wird. Nach vielen Testspielsiegen verlief der letzte Test mit 0:5 gegen den Koblenzer A-Klässler Niederwerth ernüchternd, was Boppards Übungsleiter Gerrie Schoonewille nicht stört: "Ich bin froh, dass sie uns fünf Eier eingeschenkt haben, dann brauche ich die Fehler nicht mehr anzusprechen. Ehrbachtal war die beste Mannschaft in der Rückrunde, das wird sehr schwer", vermutet Schoonewille.

SG Soonwald/Simmern – SV Niederburg. Absteiger Soonwald bekommt es am ersten Spieltag im Heimspiel mit Niederburg zu tun, außer einem "kurzen Durchhänger" war der neue SG-Spielertrainer Jan Wächter mit der Vorbereitung zufrieden. Der letzte Test gegen Liebshausen II glückte ebenfalls (6:1). Verletzungsbedingt wird auch nur Christian Gumm passen müssen. Auch bei den Gästen war SV-Übungsleiter Andreas Auler mit der Vorbereitung weitestgehend zufrieden. Die letzten Tests sah er ebenfalls positiv, gegen Sargenroth gab es eine knappe Niederlage (2:4), gegen Sohren II (4:0) und Braunshorn (3:2) Siege. Markus Schink droht mit einer Zerrung auszufallen, Sebastian Davids und Johannes Brager sind nicht dabei. In Simmern möchte Auler die schlechte Auswärtsbilanz aufbessern: "Die letzten fünf Auswärtsspiele haben wir letzte Saison verloren, wir können uns nicht immer auf die Heimspiele verlassen."

TuS Kirchberg – SV Oberwesel. Nach Platz sechs im Vorjahr möchten die Gäste mit hochkarätigen Neuzugängen wie Chris Ströter, Jannik Bender (beide FC Karbach), Christoph Fahning oder Daniel Nick (beide TSV Emmelshausen) unter dem neuen Spielertrainer Christoph Braun wieder ganz oben angreifen. Kirchberg schlug sich beim 1:5 im Rheinlandpokal gegen Mayen gut, Trainer Peter Aßmann geht optimistisch ins erste Heimspiel: "Das wird natürlich ein anderes Spiel als gegen Mayen. Oberwesel ist auch diese Saison ganz oben anzusiedeln. Aber wir haben ein Heimspiel – und das wollen wir gewinnen." Aßmann hat bis auf Andreas Schiebelbein alle Mann an Bord. sto