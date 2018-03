A-Klasse: Karabalci schockt Sohren in der 91. Minute

Kein Teaser vorhanden

Tor oder kein Tor? Antwort: Latte. Beim Stand von 1:0 für seinen SV Oberwesel hatte der Ex-Emmelshausener Christoph Fahning Pech bei diesem Schuss. Das Spiel endete 2:2, womit die TSV-Reserve um (von links) Joel Hammes, Torwart Christoph Pörsch und Thorsten Theiß besser leben konnte.

Foto: B&P Schmitt

SG Moselkern/Müden – SG Vordereifel 2:2 (0:1). 60 Minuten lang sahen die Gäste aus der Eifel wie der sichere Sieger aus, führten nicht nur mit zwei Toren Vorsprung, sondern waren auch im Spiel überlegen. Dann wachten die Gastgeber von der Mosel auf, wurden zunehmend besser und bestraften das Auslassen einiger Torchancen der Gäste mit dem Ausgleich drei Minuten vor dem Ende. "Wir können uns bei Torwart Fabian Beckenkamp bedanken, der uns im Spiel gehalten hat. Unterm Strich ist der Punkt aber nicht unverdient, wenn Vordereifel die Tore nicht macht", meinte Moselkerns Spielertrainer Martin Zacharias, der sah, dass seine Mannschaft erst Mitte der zweiten Halbzeit aggressiver zu Werke ging. Ähnlich sah das auch sein Kollege auf der anderen Seite Lothar Schenk, der einer Entscheidung nach dem 2:0 nachtrauerte: "Wir haben versäumt, den Sack zuzumachen und haben nicht mehr konsequent weitergespielt. 60 Minuten haben wir gut gespielt, danach kam Moselkern besser ins Spiel. Das ist dumm gelaufen, wir haben zwei Punkte liegen lassen."

FC Karbach II – SG Sohren/Niedersohren/Büchenbeuren 2:1 (1:1). Überraschung oder nicht? Der hochgehandelte Aufsteiger aus Karbach schlug den Vorjahresvizemeister aus Sohren mit 2:1 und setzte sich mit zwei Siegen aus zwei Spielen an die Tabellenspitze. Danach sah es nach den ersten 30 Minuten nicht aus, denn Sohren dominierte zunächst das Geschehen und ging folgerichtig mit 1:0 durch Neuzugang Michael Schmidt in Führung. "Da haben wir bombig gespielt, aber bei dem heißen Wetter vielleicht ein bisschen überdreht", meinte SG-Coach Ulli Weckmann. Der musste mit ansehen wie zwei seiner Spieler alleine auf den Karbacher Keeper zurannten, Alex Mähringer verstolperte aber und verpasste damit die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Danach kamen aber die Gastgeber besser ins Spiel und glichen noch vor der Pause aus. "Wir haben uns mehr und mehr reingebissen", sag FCK-Trainer Torsten Strieder. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann eher ausgeglichen, die leichte spielerische Überlegenheit machten die Hausherren mit Kampf wett. In der 91. Minute fiel dann die Entscheidung, die Weckmann natürlich sauer aufstieß. "Das ist wohl eine Sohrener Krankheit, wir bekommen so oft in der Nachspielzeit noch entscheidende Gegentore." Nach einer Ecke traf Cagdas Karabalci per Kopf.

SG Bremm – TuS Kirchberg 0:4 (0:3). Klare Sache für Kirchberg in Bremm und das obwohl die Gäste ab der 30. Minute nur noch mit zehn Mann weiterspielen durften. Torhüter Waldemar Alexandrov sah die Rote Karte nach Handspiel außerhalb des Sechzehners – strittig aus Kirchberger Sicht. Feldspieler Tobias Klein hütete fortan das Tor der Hunsrücker und machte seine Sache gut. Kirchberg ließ Ball und Gegner trotz Unterzahl laufen und machte die Räume für die Moselanger sehr eng. Folge war die 3:0-Pausenführung, die auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr geriet. Bremms Trainer Ramazan Önüt, der sich nach langer Verletzungspause wieder selbst einwechselte, musste die Niederlage anerkennen: "Wir waren überhaupt nicht richtig im Spiel drin. Kirchberg hat verdient gewonnen und war klar besser."

SG Boppard/Bad Salzig – SG Soonwald/Simmern 1:1 (1:0). Zweites Unentschieden für Soonwald, das sich in Boppard einen Punkt erkämpfte, mit dem Spielertrainer Jan Wächter zufrieden war. "Wir hatten zwar einen Tick mehr vom Spiel, im Gesamten gesehen war es aber ein gerechtes Unentschieden, es gab wenig Chancen auf beiden Seiten." Das sah auch Boppards Übungsleiter Gerrie Schoonewille so, der mit seiner Mannschaft den ersten Punkt der neuen Saison erzielte. "Keine Mannschaft hätte den Sieg verdient gehabt. Soonwald hat anfangs Druck gemacht, ohne torgefährlich zu werden. Wir haben dagegengehalten und sind danach mehr und mehr ins Spiel gekommen." Zunächst ging Boppard durch einen Foulelfmeter von Mike Biller in Führung, der von Schoonewille ein Extralob bekam: "Er war sehr umsichtig, hat die Mannschaftsteile gut zusammengehalten und gut gespielt." Auch die Gäste trafen per Elfmeter, Michael Kaiser vollendete vom Punkt.

SV Oberwesel – TSV Emmelshausen II 2:2 (1:0). Auch im ersten Heimspiel der Saison kam Oberwesel nicht über ein Unentschieden hinaus, die Gäste aus Emmelshausen bleiben weiter ungeschlagen. Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte spielerisch besser und hatten ihrerseits einige Chancen und gingen verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel gelang den Gästen ein Doppelschlag. Nach Hereingabe von TSV-Spielertrainer Dennis Flosdorff erzielte ein Oberweseler Abwehrspieler ein Eigentor zum Ausgleich, wenig später nutzte Yannick Bach eine Flosdorff- Ecke zur Führung der Gäste. Zehn Minuten vor dem Ende konnte der SVO aber verdientermaßen noch ausgleichen. "Es war nicht viel Tempo im Spiel, hinten raus ist der Punkt etwas glücklich, mit dem wir sehr zufrieden sind", resümierte Flosdorff. Sein Freund und Kollege Christoph Braun war auf Oberweseler Seite enttäuscht: "Emmelshausen darf sich nicht beschweren, wenn es zur Pause 4:0 steht, wir hatten sechs hochkarätige Chancen. Der Punkt war sehr schmeichelhaft für den TSV." Bitter für Oberwesel: In der 70. Minute musste Neuzugang und Co-Trainer Chris Ströter verletzt ausgewechselt werden.

SV Niederburg – SSV Ellenz-Poltersdorf 6:0 (2:0). Eindrucksvoll gewann Niederburg sein erstes Heimspiel gegen den Aufsteiger, denn die Hunsrücker mussten ab der 54. Minute in Unterzahl auskommen und erzielten dennoch weitere vier Treffer gegen die Moselaner. "Wir spielen 40 Minuten in Unterzahl und schießen vier Tore, da kann ich nicht meckern. Die Kondition ist da, spielerisch können wir uns aber noch verbessern", meinte Niederburgs Trainer Andreas Auler. Niedergeschlagen war sein Kollege Ralf Oster, der die Ausfälle von Daniel Vanzetta, Timo Scharbach, Bastian Herdzina, Lukas Schmitz und Marcel Cornely nicht verkraften konnte. "Für einige war das Niveau zu hoch. In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut angefangen, kassieren ein blödes Gegentor. Bei Niederburg war jeder Schuss ein Treffer, in den letzten zehn Minuten haben wir uns dann ergeben", kommentierte Oster. Peter Stoffels