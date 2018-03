AK-Fahrer bei Generalprobe für DM in Topform

Kein Teaser vorhanden

Marvin Schmidt vom RSV Daadetal bewies beim dritten Lauf zum Hessen-Cup seine gute Form: In Bad Endbach sicherte sich der U 23-Fahrer im Elite-Rennen den dritten Rang vor seinen Teamkollegen Gerrit und Tim Rosenkranz. Foto: honorarfrei

Beim dritten Lauf des NRW-Cups im sauerländischen Grafschaft glänzten die Mitglieder des Teams "bicycles and more/Fliesen Heukäufer" von SuF Betzdorf: Patrick Zöller fuhr in der Schülerklasse U 15 mit fast 40 Startern zu seinem ersten Sieg in einem großen Rennen und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung des Cups. Sein Teamkollege Philipp Zöller fuhr auf Platz 25; Pepe Rahl (Acton-Stars) wurde Sechster. Vanessa Schmidt bestätigte ihre hervorragenden Leistungen der vergangenen Wochen mit einem ungefährdeten Sieg in der weiblichen Jugendklasse U 17; bei den Juniorinnen U 19 standen in Hannah Traupe und Hanna Leersch gleich zwei Betzdorferinnen ganz oben auf dem Podium.

In der Klasse U 23 zeigte Robert Traupe erneut eine starke Leistung: Auf der durch viele steile Anstiege extrem anspruchsvollen Strecke erreichte er nach einer Renndauer von fast zwei Stunden den fünften Platz, der ihm Platz zwei in der Gesamtwertung bescherte. Lukas Holtkamp stürzte auf Platz sechs liegend und verlor dadurch einige Minuten. Seine Aufholjagd endete auf dem siebten Platz. Johannes Stockschläder fuhr in der Klasse U 13 auf den fünften Rang; Daniela Bargholt (Acton-Stars) aus Weißenbrüchen wurde bei den Frauen ebenfalls Fünfte.

Beim dritten Lauf zum Hessen-Cup bewiesen die Fahrer des RSV Daadetal ihre Klasse: Auf der durch den Regen zusätzlich erschwerten Strecke erkämpfte sich Julian Braun in der Klasse U 19 nach der ungewöhnlich langen Renndauer von rund 90 Minuten den Tagessieg vor dem Gesamtführenden. In der Lizenzklasse sicherte sich U 23-Fahrer Marvin Schmidt als Dritter einen Platz auf dem Siegerpodest; Gerrit und Tim Rosenkranz (U 23) landeten nach einer harten Trainingswoche auf den Plätzen vier und fünf.

Vom morgigen Freitag bis Sonntag gilt es für die AK-Fahrer nun, ihre Klasse auch bei der Deutschen Meisterschaft in Bad Säckingen unter Beweis zu stellen. Im olympischen Cross-Country ermittelt auch der Nachwuchs ab der Klasse U 15 seine Besten. Die Titel werden dabei auf einem anspruchsvollen, vier Kilometer langen Rundkurs ausgefahren. Die Fahrer erwartet eine Kulisse mit mehr als 10 000 Zuschauern.

Neben Bonnekessel und Felix Euteneuer vom RSC Betzdorf sind auch vier Fahrer des RSV Daadetal und sieben Akteure von SuF Betzdorf unter Trainer Jörg Meyer am Start. Gerrit Rosenkranz wird mit Euteneuer in der Eliteklasse um eine gute Platzierung kämpfen; Tim Rosenkranz tritt mit Marvin Schmidt in der Klasse U 23 an. Beide bekommen es mit Robert Traupe, der bereits zum achten Mal an einer DM teilnimmt, und Lukas Holtkamp von SuF Betzdorf zu tun. Julian Braun vom RSV Daadetal startet in der Klasse U 19 mit großem Selbstvertrauen.

Hoffnung auf gute Platzierungen machen sich vor allem die drei Frauen des SuF-Teams: Vanessa Schmidt könnte im Jugendrennen U 17 um vordere Plätze mitkämpfen. Hannah Traupe, dreifache Südwestmeisterin, strebt einen Top-Ten-Platz bei den Juniorinnen U 19 an, um den auch Hanna Leersch mitfahren kann. Bei den Schülern startet Patrick Zöller erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft. Sam Benner tritt in der U17-Klasse an, in der auch Leonard Hartmann von den Westerwälder Radsportfreunden fährt. ot