Amsterdam

Ajax im Champions-League-Halbfinale mit Vorteilen gegen Tottenham

Ajax Amsterdam steht in der Fußball-Champions-League vor dem ersten Final-Einzug seit 1996. Die Niederländer sind im Duell mit Tottenham Hotspur heute Favorit. Das Team von Trainer Erik ten Hag hatte das Hinspiel in London vor Wochenfrist 1:0 gewonnen. Die Holländer wären der erste Finalist seit 2004, der nicht aus den vier großen Fußball-Ligen in England, Spanien, Italien und Deutschland kommt.