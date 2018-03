«Air» Jordan mit Bobcats in der NBA am Tiefpunkt

Im Scheinwerferlicht führte Michael Jordan die Chicago Bulls 1996 zur besten Bilanz der NBA, die geschichtsträchtige Demütigung seiner Charlotte Bobcats erlebte die Basketball-Ikone zurückgezogen in einer VIP-Box.

Clubboss Michael Jordan ist mit den Charlotte Bobcats alles andere als erfolgreich.

Foto: Davis Turner – DPA

Als Besitzer des Teams aus North Carolina musste der 49-Jährige beim 84:104 gegen die New York Knicks nicht nur die 23. Niederlage in Serie mitansehen. Charlotte beendete die verkürzte Saison zudem mit sieben Siegen aus 66 Spielen und hat bei einer Erfolgsquote von 10,6 Prozent die schlechteste Bilanz der NBA-Historie. Bislang hielten die Philadelphia 76ers bei neun Siegen in 82 Partien mit elf Prozent den Negativrekord.

Während «Air» Jordan als bester Basketballer in die Annalen einging und mit den Bulls vor 16 Jahren unerreichte 72 Saisonspiele gewann, gerät seine zweite Karriere immer mehr zum Sinkflug. Bei den Washington Wizards wurde er 2003 wegen Erfolglosigkeit als Teampräsident gefeuert. Seitdem er 2006 die ersten Anteile an den Bobcats erwarb, gewann das Team noch kein Playoffspiel. Die «Chicago Sun-Times» nannte Jordan eine «Schande als Besitzer».

«Dies war ein Versuchsjahr – das wussten wir», entschuldigte er. Und es gibt etwas Hoffnung: Als schlechtestes Team hat Charlotte in der kommenden Talente-Draft beste Karten auf den Hauptgewinn.