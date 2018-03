Ainslie britischer Fahnenträger bei Schlussfeier

Segel-Legende Ben Ainslie trägt die britische Fahne bei der olympischen Schlussfeier in London. «Es ist ein sehr stolzer Moment für mich und für das Segeln», sagte der 35-Jährige laut Mitteilung des Nationalen Olympischen Komitees Großbritanniens (BOA).

Ben Ainslie darf die britische Fahne bei der Schlussfeier tragen.

Foto: Olivier Hoslet – DPA

Zum Abschluss seiner olympischen Karriere hatte sich «King Ben» mit Gold in der Finn-Dinghi-Klasse zum erfolgreichsten Segler in der Geschichte gekrönt. Ainslie wurde seit Sydney 2000 bei vier aufeinanderfolgenden Spielen Olympiasieger. Außerdem hatte er 1996 Silber gewonnen. Der britische Chef de Mission, Andy Hunt, nannte Ainslie «die perfekte Wahl» als Fahnenträger: «Er hat in den olympischen Bemühungen Großbritanniens seit 1996 eine große Rolle gespielt, und seine Erfolge sind bereits legendär.»

Ainslie bleibt dem Segeln als neuer zweiter Steuermann für das Oracle Team USA im America's Cup treu, der 2013 vor San Francisco ausgetragen wird.