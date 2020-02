Kreuzfahrt

Aida beendet Asiensaison: Was heißt das für Reisende?

Das Covid-19-Virus breitet sich in Ostasien weiter aus. Aida Cruises hat wegen zunehmender Einschränkungen nun acht geplante Kreuzfahrten in die Region abgesagt. Was Urlauber wissen müssen.

