Aggressiver positioniert – Honda CB 500 Hornet

Die CB 500 F war bisher eine milde Wilde. Doch mit kleinen Änderungen an der Optik und einer Namenserweiterung kommt sie künftig aggressiver daher.

Honda hat die in Details modifizierte CB 500 F zum Modelljahr 2024 in CB 500 Hornet Foto: Honda

SP-X/Offenbach. Honda hat sein 2013 eingeführtes Naked Bike CB 500 F in CB 500 Hornet umbenannt. Die erst kürzlich mit der 750er wiederbelebte Hornet-Familie besteht zusammen mit der neuen CB 1000 Hornet nun aus drei Mitgliedern. Neben der Namensänderung hat die CB 500 zum Modelljahr 2024 noch einige optische und technische Neuerungen erhalten. Auffällig ist ein neuer LED-Scheinwerfer, der die CB optisch näher in Richtung Streetfighter rücken lässt. Die Heckleuchte wurde ebenfalls erneuert. Das Cockpit bietet künftig ein 5-Zoll-TFT-Display mit Smartphone-Konnektivität. Zur Steuerung gibt es am Lenker eine neue Vierwege-Bedientaste.

Der Reihenzweizylinder der CB 500 leistet wie bisher 48 PS Foto: Honda

Der flüssiggekühlte Reihenzweizylinder leistet wie bisher 35 kW/48 PS. Dank modifizierter Motorsteuerung soll das Aggregat besseren Durchzug bieten. Neu im überschaubaren Arsenal der elektronischen Regelsysteme ist eine Traktionskontrolle. Der Preis für die kleine Hornet hat sich auf rund 7.500 Euro erhöht.

Der neue LED-Scheinwerfer samt neuer Scheinwerfermaske verleiht der CB 500 eine aggressivere Note Foto: Honda

Mario Hommen/SP-X