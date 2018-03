Aus unserem Archiv

Berlin

Kanzlerin Angela Merkel erwartet von der Afghanistan-Konferenz eine Entscheidung über Erfolg oder Misserfolg des Einsatzes am Hindukusch. In London gehe es um nichts weniger als um eine Weichenstellung, sagte sie in einer Regierungserklärung im Bundestag. Ziel sei es, die Verantwortung für das Land Schritt für Schritt in die Hände der Afghanen zu übergeben. In London kommen morgen die Delegationen aus 70 Ländern zusammen, um über die Zukunft Afghanistans zu beraten und den Grundstein für einen endgültigen Abzug zu legen.