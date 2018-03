Aus unserem Archiv

London

Die internationale Staatengemeinschaft will die afghanische Regierung stärker in die Pflicht nehmen. Dies geht aus der Abschlusserklärung der Afghanistan-Konferenz in London hervor, die der dpa vorliegt. Man sei sich darin einig, dass nun eine «neue Phase auf dem Weg zu völliger afghanischer Eigenverantwortung» beginne. In London beraten zur Zeit 70 Länder über die Zukunft in Afghanistan.